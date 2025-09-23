العراق يؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وجمهورية فنلندا الصديقتين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد حسين "أهمية عقد اللجنة المشتركة بين العراق وفنلندا، والتنسيق لتأسيس منتدى أو مجلس للتعاون في مجال إدارة المياه، نظرًا لخبرة فنلندا المتقدمة في هذا القطاع الحيوي"، كما أشاد الجانبان بمستوى التعاون القائم بين البلدين في ملف الهجرة.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين، وضرورة وقف الاعتداءات، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق البيان.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، وشدد حسين على أهمية تكثيف الجهود الدولية وتنسيق المساعي المشتركة بما يسهم في دعم المسار السياسي وتحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد.