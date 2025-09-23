الأخبار

العراق يؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة


أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وجمهورية فنلندا الصديقتين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد حسين "أهمية عقد اللجنة المشتركة بين العراق وفنلندا، والتنسيق لتأسيس منتدى أو مجلس للتعاون في مجال إدارة المياه، نظرًا لخبرة فنلندا المتقدمة في هذا القطاع الحيوي"، كما أشاد الجانبان بمستوى التعاون القائم بين البلدين في ملف الهجرة.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين، وضرورة وقف الاعتداءات، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق البيان.

 كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، وشدد حسين على أهمية تكثيف الجهود الدولية وتنسيق المساعي المشتركة بما يسهم في دعم المسار السياسي وتحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
