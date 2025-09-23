عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والقتل العمد وضبط أسلحة غير مرخصة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (23 أيلول 2025)، عن تنفيذ ممارسات أمنية ضمن جانبي الكرخ والرصافة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "استكمالاً للممارسات الأمنية الجارية وتعزيزاً للأمن المناطقي وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي في عموم مناطق العاصمة، نفذت تشكيلات قيادة العمليات في الفرق (المشاة السابعة عشرة، والخامسة شرطة اتحادية، قيادة شرطة بغداد الكرخ، لواء المغاوير، كتيبة الاستطلاع قيادتنا) بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها، واجبات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الوقتية "المفاجئة".

وأضافت أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة بتهمة الإرهاب وآخرون بالقتل العمد وحيازة السلاح، فضلاً عن ضبط أعداد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (شاخه٢/قضاء المحمودية، حي الجزائر، جسر ديالى، شارع فلسطين، الزيتون/أبي غريب، واللطيفية)".