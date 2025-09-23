جهاز المخابرات ينفي ارتباط "الإعلامي" سلام عادل به

نفى جهاز المخابرات الوطني، اليوم الثلاثاء (23 أيلول 2025)، صحة وثائق متداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي زعمت ارتباط أحد الإعلاميين بالجهاز، مؤكداً أنها مزورة ولا أساس لها من الصحة.

وقال الجهاز في بيان إن “الوثائق التي تم تداولها عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، وسيتم ملاحقة الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء ترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر هذه المزاعم”.

ودعا البيان وسائل الإعلام والمحللين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في تناول القضايا التي تمس سمعة مؤسسات الدولة والمواطنين.