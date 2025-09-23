المفوضية تعلن تشكيل لجان لفحص البطاقات الانتخابية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، (23 أيلول 2025)، عن تشكيل لجان فحص البطاقات الانتخابية في جميع المكاتب الانتخابية لمحافظات العراق.

وذكر بيان للمفوضية أن "لجان الفحص باشرت أعمالها استعداداً لعملية توزيع البطاقة الانتخابية للناخبين المشمولين بالوجبة الأولى".

وأضاف، أن "يوم غد الأربعاء سيشهد الشروع بعملية توزيع البطاقات التي تتضمن 2,425,516 بطاقة خاصة بالتصويت العام، و44,787 بطاقة للتصويت الخاص، و758 بطاقة للنازحين".

وأوضح البيان أن "الوجبة الأولى تشمل جميع محافظات العراق، وسيكون التوزيع من خلال مراكز التسجيل إضافة الى تسيير فرق جوالة لتسليم بطاقة الناخب".