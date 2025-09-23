الأخبار

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة


عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (23 أيلول 2025)، جلسته الاعتيادية الـ38 برئاسة محمد شياع السوداني، لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الملفات الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن متابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

قرارات في قطاع الطاقة والغاز

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وجّه السوداني بتسهيل تنفيذ مشروع أنبوب الغاز (42 عقدة) الخاص بإيصال الغاز إلى محطة كهرباء بسماية، مع السماح بعبور صومعة الرصافة التابعة لوزارة التجارة من دون بدل إيجار أو أي التزام مالي. كما أقر المجلس التوصيات الخاصة بدراسة العروض المقدمة لتنفيذ مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال، وعدّه مشروعاً ستراتيجياً تنموياً استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء السابقة والقرار التشريعي (767).

ملف النفط والموانئ

وافق المجلس على توصيات اللجنة التدقيقية بشأن عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية التابعة لوزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، بهدف تقييمها وضمان مطابقتها للشروط وتحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية.

معالجة أزمة المياه في البصرة

صوّت مجلس الوزراء على استثناء لجان المشتريات في وزارة النفط/ شركة خطوط الأنابيب النفطية/ هيئة عمليات الجنوب من بعض التعليمات المالية، وذلك لمعالجة أزمة المياه في محافظة البصرة بشكل عاجل، على أن يستمر العمل بالاستثناء لحين انتهاء الأزمة.

قطاع الكهرباء والبلديات

كما صوّت المجلس على إطفاء المبالغ المترتبة بذمة أمانة بغداد والبلديات ودوائر الطرق والجسور لصالح وزارة الكهرباء، نتيجة تجهيز الطاقة لإنارة الشوارع العامة، على أن تتحمل هذه الدوائر كلف الكهرباء المجهزة اعتباراً من 1 تموز 2026.

المشاريع المتلكئة والمتوقفة

اتخذ المجلس عدة قرارات تخص المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أبرزها:

زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إعادة تأهيل الممر الأول وإنشاء ممر ثانٍ لطريق البصرة – فاو.

إدراج مكونات جديدة ضمن مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء، تشمل تدقيق التصاميم والإشراف وتغيير اسم المشروع الرئيس.

إدراج تجهيز أجهزة طبية متطورة لمستشفيات في صلاح الدين، بينها أجهزة مفراس حلزوني وسونار وعيادات استشارية وردهات طوارئ ووحدات ديلزة.

زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء ملعب نينوى المركزي وقاعة رياضية مغلقة في الجانب الأيمن من الموصل.

زيادة الكلفة الكلية لمشاريع إنشاء قاعات رياضية مغلقة (هياكل حديدية) سعة 500 متفرج في بغداد والمحافظات.

زيادة مبالغ الاحتياط والإشراف والمراقبة لمشاريع القاعات الرياضية في الأنبار وصلاح الدين وواسط.

مشروع مترو النجف – كربلاء

صوّت المجلس على تعديل قرار سابق لتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية وشركة (CHSS) الإماراتية، ومنح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري مع الشركات الفائزة. وحددت أجور العقد الاستشاري بنسبة (0.6%) لمرحلتي التقويم والتدقيق، و(1.2%) لمرحلة الإشراف، على حساب الشركات أو الائتلاف الفائز بالفرصة الاستثمارية.

اتفاقيات القروض الدولية

خول مجلس الوزراء وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مشروع الدورة المركبة لمحطة كهرباء الصدر الغازية (1 و2)، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023). كما خولها توقيع اتفاقية قرض لتمويل مشروع تجهيز وتنفيذ محطات ثانوية (132 ك.ف) المرحلة الثانية من الربط العراقي – الأردني مع شركة (جنرال إلكتريك).

اتفاقيات ضريبية وتجارية

كذلك خول المجلس وزيرة المالية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الأردن. وأقر توصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مع مراعاة ملاحظات تتعلق بمستوى تعارضها مع مشروع طريق التنمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
الحبس الشديد لموظفة في مصرف الرشيد وإلزامها بدفع غرامة تتجاوز 3 مليارات
الكشف عن نتائج التحقيقات بانهيار مجسر كربلاء
خلية الإعلام الأمني: الخطة الأمنية للانتخابات ستكون مرنة
هيئة النزاهـة: الحبـس الشديد لموظفة في مصرف الرشيد اقترفت جريمة الكسب غير المشروع
جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على (4) إرهابيين في نينوى وكركوك
وزارة الإعمار تعلن موعد إنجاز مشروعها القادم لفك الاختناقات المرورية
برلماني كردي : الحل الحقيقي لأزمة رواتب موظفي كردستان هو بتوطينها بالمصارف الاتحادية حصريا
العراق يدعو لتحرك دولي لوقف النار في غزة
النفط تكشف عن تفاصيل الاتفاق النفطي الثلاثي المرتقب بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة هناك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك