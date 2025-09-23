الكشف عن نتائج التحقيقات بانهيار مجسر كربلاء

كشفت لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من مجلس محافظة كربلاء، عن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انهيار جزء من مجسر تقاطع الحسينية- الوند بالمحافظة، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 7.3% فقط.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي نشره نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، محفوظ التميمي، أن "التصميم الأولي للمشروع تم دون الاستعانة بجهة استشارية معتمدة، في مخالفة صريحة للضوابط الفنية. كما حمّلت المهندس المشرف جزءًا من المسؤولية بسبب مخالفات عديدة، من بينها عدم إشرافه على أعمال صب الخرسانة يوم الحادث، وعدم الالتزام بتعليمات السلامة".

وأضاف التقرير أن المواد المستخدمة في التنفيذ شهدت انحرافات عن المواصفات المعتمدة، إلى جانب غياب البيانات المختبرية الواضحة، مما يشير إلى وجود تقصير إداري وفني.

وأوصت اللجنة بإحالة التقرير إلى مجلس المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتزويد اللجان التحقيقية بنسخ رسمية لمتابعة المقصرين قضائيًا.