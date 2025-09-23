الأخبار

الكشف عن نتائج التحقيقات بانهيار مجسر كربلاء


كشفت لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من مجلس محافظة كربلاء، عن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انهيار جزء من مجسر تقاطع الحسينية- الوند بالمحافظة، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 7.3% فقط.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي نشره نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، محفوظ التميمي، أن "التصميم الأولي للمشروع تم دون الاستعانة بجهة استشارية معتمدة، في مخالفة صريحة للضوابط الفنية. كما حمّلت المهندس المشرف جزءًا من المسؤولية بسبب مخالفات عديدة، من بينها عدم إشرافه على أعمال صب الخرسانة يوم الحادث، وعدم الالتزام بتعليمات السلامة".

وأضاف التقرير أن المواد المستخدمة في التنفيذ شهدت انحرافات عن المواصفات المعتمدة، إلى جانب غياب البيانات المختبرية الواضحة، مما يشير إلى وجود تقصير إداري وفني.

وأوصت اللجنة بإحالة التقرير إلى مجلس المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتزويد اللجان التحقيقية بنسخ رسمية لمتابعة المقصرين قضائيًا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
الحبس الشديد لموظفة في مصرف الرشيد وإلزامها بدفع غرامة تتجاوز 3 مليارات
الكشف عن نتائج التحقيقات بانهيار مجسر كربلاء
خلية الإعلام الأمني: الخطة الأمنية للانتخابات ستكون مرنة
هيئة النزاهـة: الحبـس الشديد لموظفة في مصرف الرشيد اقترفت جريمة الكسب غير المشروع
جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على (4) إرهابيين في نينوى وكركوك
وزارة الإعمار تعلن موعد إنجاز مشروعها القادم لفك الاختناقات المرورية
برلماني كردي : الحل الحقيقي لأزمة رواتب موظفي كردستان هو بتوطينها بالمصارف الاتحادية حصريا
العراق يدعو لتحرك دولي لوقف النار في غزة
النفط تكشف عن تفاصيل الاتفاق النفطي الثلاثي المرتقب بين بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة هناك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك