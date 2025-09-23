الأخبار

خلية الإعلام الأمني: الخطة الأمنية للانتخابات ستكون مرنة


 

 

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني وعضو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات سعد معن، اليوم الثلاثاء أن الخطة الأمنية للانتخابات ستكون مرنة ولا توجد مهددات خطيرة، حيث ذكر معن في تصريح للوكالة الرسمية، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات النيابية اجتمعت برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، بحضور وكلاء وزارة الداخلية وقادة العمليات في صلاح الدين وكركوك، كذلك قادة الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات".

وأضاف أنه "تم عرض الخطط الأمنية الخاصة بإجراء الانتخابات والاستعدادات، وكل التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الأمنية والإدارية بصورة عامة، بالإضافة إلى جملة من التوصيات لنائب قائد العمليات المشتركة"، لافتاً إلى أن "الخطة ستكون مرنة ولا توجد مهددات خطيرة".

كما أوضح معن أن "القوات الأمنية قادرة على إنجاز هذه المهمة بكل أريحية، إذ تم التأكيد على الجهد الاستخباري وتأمين المراكز الانتخابية، كما تم التأكيد على التصويت الخاص والبطاقات الانتخابية، بالاضافة إلى التنسيق والتعاون في الواجبات العامة والخاصة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
