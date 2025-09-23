خلية الإعلام الأمني: الخطة الأمنية للانتخابات ستكون مرنة

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني وعضو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات سعد معن، اليوم الثلاثاء أن الخطة الأمنية للانتخابات ستكون مرنة ولا توجد مهددات خطيرة، حيث ذكر معن في تصريح للوكالة الرسمية، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات النيابية اجتمعت برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، بحضور وكلاء وزارة الداخلية وقادة العمليات في صلاح الدين وكركوك، كذلك قادة الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات".

وأضاف أنه "تم عرض الخطط الأمنية الخاصة بإجراء الانتخابات والاستعدادات، وكل التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الأمنية والإدارية بصورة عامة، بالإضافة إلى جملة من التوصيات لنائب قائد العمليات المشتركة"، لافتاً إلى أن "الخطة ستكون مرنة ولا توجد مهددات خطيرة".

كما أوضح معن أن "القوات الأمنية قادرة على إنجاز هذه المهمة بكل أريحية، إذ تم التأكيد على الجهد الاستخباري وتأمين المراكز الانتخابية، كما تم التأكيد على التصويت الخاص والبطاقات الانتخابية، بالاضافة إلى التنسيق والتعاون في الواجبات العامة والخاصة".