هيئة النزاهـة: الحبـس الشديد لموظفة في مصرف الرشيد اقترفت جريمة الكسب غير المشروع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق موظفة في مصرف الرشيد بتهمة الكسب غير المشروع، حيث ذكرت في بيان، إن "محكمة جنح الرصافة المُختصّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكم غيابيًا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة الهاربة (فائزة فائق عبد المجيد) عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".

وأضافت، أن "المحكمة استندت في قرارها إلى أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مُنوّهةً بإلزام المُدانة برد قيمة الكسب غير المشروع في أموالها البالغة (1,613,000,000) مليار دينار، إضافة إلى غرامةٍ تعادل تلك القيمة".

كما أوضحت، أنه "بعد الاطلاع على الأدلة الثبوتية في هذه القضيَّة، قرَّرت المحكمة إدانة المُتَّهمة لثبوت مُقصريَّـتها، وأصدرت بموجب ذلك قرارها الذي تضمَّن عدم إطلاق سراحها؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع".