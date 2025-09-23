جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على (4) إرهابيين في نينوى وكركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 4 إرهابيين وتدمير عدد من المضافات والكهوف في عدة محافظات، حيث ذكر بيان للجهاز، إنه "استمراراً لواجبات أبطال جهاز مكافحة الإرهاب الاستباقية في جميع قواطع المسؤولية، نفذ أبطالنا سلسلة عمليات أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين وتفتيش وتدمير عدة مضافات وكهوف في مناطق متفرقة".

كما أوضح أن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب شرعت في محافظة نينوى بعملية استباقية أدت الى إلقاء القبض على 3 إرهابيين"، مضيفاً أن "العمليات في محافظة كركوك أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء داقوق ناحية الرشاد".

كذلك لفت الى أن "منتسبي الجهاز نفذوا مجموعة عمليات تفتيش وتطهير واستطلاع في محافظتي ديالى وصلاح الدين، نجم عنها تدمير مضافتين وكهفين ونفق واحد مع تفكيك وتدمير عدد من المواد المعدة للتفجير".