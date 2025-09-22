التربية توضح بشأن الدور الثالث

أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين (22 أيلول 2025)، أن خيار الدور الثالث أو الدور التكميلي مطروح للدراسة على طاولة الوزارة بانتظار استكمال إعلان نتائج الدور الثاني، ولا موقف نهائي حالياً.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في تصريح للوكالة الرسمية إن" خيار الدور الثالث أو الدور التكميلي ما يزال مطروحاً أمام الوزارة بانتظار استكمال إعلان نتائج الدور الثاني، وأحد القرارات التي تدرس على طاولة الوزارة هو اعتماد دور تكميلي للطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول فقط ولم يدخلوا في الدور الثاني".

وأضاف، أن "الطلبة الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الأول أساساً، كونهم لم يكونوا مشمولين به، صدر قرار بالسماح لهم بالدخول بشكل شامل في امتحانات الدور الثاني".

وتابع أن "هذه الشريحة أيضاً تستحق أن يكون لها دور تكميلي"، لافتاً إلى أن "الخيار النهائي بخصوص ما بعد الدور الثاني سيكون بين اعتماد الدور التكميلي أو الدور الثالث، وهو أمر ما يزال قيد الدراسة".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "موعد حسم القرار سيكون بعد إعلان نتائج الدور الثاني، حيث تتضح الصورة بشكل كامل، ومن ثم يُتخذ القرار المناسب".