وزارة الكهرباء: مشروع محطة كربلاء المقدسة للطاقة الشمسية تضمن 39 ألف لوح شمسي

أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الأحد، أن مشروع محطة كربلاء المقدسة للطاقة الشمسية تضمن 39 ألف لوح شمسي، فقد ذكر فاضل خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع محطة كربلاء للطاقة الشمسية، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نشهد اليوم افتتاح المرحلة الأولى من مشروح محطة كربلاء المقدسة للطاقة الشمسية وهو أول مشروع في العراق يدخل المنظومة الوطنية"، مبينا ان "المرحلة الأولى من المشروع تضمنت نصب 39 ألف لوح والعمل المستمر لنصب نصف مليون خلية شمسية بأيادٍ عراقية خالصة".

وأضاف ان "القدرة التصميمية للمشروع هي 525 ميغاواط قسم الى مرحلتين لكربلاء المقدسة 300 ميغاواط ولبابل 225 ميغاواط"، مشيرا الى ان "هذا الإنجاز جاء بالتعاون بين وزارة الكهرباء والقطاع الخاص برعاية رئيس الوزراء".

وتابع ان "هناك مشروعاً آخر سيفتتح قريباً وهو مشروع شمس البصرة ويدخل للشبكة الوطنية"، موضحاً أن "إطلاق خطة صيف بدون اختناقات، نجحت بتنفيذ برنامج خطة حل الاختناقات".

كما بيّن أنه "لولا دعم رئيس الوزراء المستمر للكهرباء والقطاع الخاص لما قد وصلنا الى هذه المراحل".