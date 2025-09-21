كركوك: دائرة حكومية تبث عبارات تثير "الفتنة"، ومطالبات بتدخل عاجل

طالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، محمد سمعان، اليوم الاحد، الحكومة والبرلمان والجهات الأمنية بـ"التدخل العاجل"، بعد "بث شعارات تثير الفتنة" من قبل احدى الدوائر الحكومية في كركوك، على حد تعبيره، حيث قامت بلدية كركوك ببث عبارة "كركوك قلب كردستان"، حيث ذكر سمعان في بيان ذكرته قناة لسومرية، انه "في سابقة خطيرة بمدينة كركوك، قامت إحدى الدوائر الحكومية الخدمية ببث شعارات تُثير الفتنة والانقسام، حيث ظهرت عبارة: “كركوك قلب كردستان” على شاشات مديرية بلدية كركوك".

وأضاف ان "الدوائر الحكومية، ولا سيما الخدمية منها، وُجدت لخدمة المصلحة العامة والمواطنين من جميع المكوّنات دون تمييز، وليس لزرع بذور الفتنة أو الترويج لشعارات سياسية أو قومية تمسّ السلم المجتمعي".

وطالب سمعان "دولة رئيس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، والجهات الأمنية، والوزارة المعنية، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق رسمي في هذه الحادثة الخطيرة، ومحاسبة الجهات التي سمحت باستخدام المرافق الحكومية والدعائية لبث مثل هذه الرسائل التي تهدد وحدة المدينة وأمنها المجتمعي".

كما حمّل رئيس الجبهة التركمانية "مدير بلدية كركوك المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف"، مضيفا: "كما نُدين قيام المديرية نفسها، دون سابق إنذار، بتأجير المواقع التي تحتوي على قطع ونُصب خاصة بـالجبهة التركمانية العراقية – التي تخلّد ذكرى تأسيس الجبهة وصورة الزعيم الشهيد عطا خير الله – لصالح جهة أخرى، في خطوة تستهدف زرع الفتنة بين مكونات المدينة".