حالة الطقس: ارتفاع جديد في درجات الحرارة هذا الأسبوع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق كالتالي: السليمانية 29، دهوك وأربيل ونينوى والأنبار 34، بغداد وكركوك وصلاح الدين وبابل وديالى 35، كربلاء المقدسة وواسط 36، النجف الأشرف 37، الديوانية والمثنى 38، ذي قار 39، ميسان 40، والبصرة 42".

وأضاف، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".

كما لفت إلى، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية"، وتابع، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق العراق".