تحذير نيابي من "تحايل سياسي ضخم" في الحملات الانتخابية

حذر عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، اليوم السبت ، من عروض سخية لبعض الكتل والاحزاب السياسية للحصول على أصوات الناخبين تعويضا لتدني شعبيتها.

وقال الخفاجي في حديث ل / المعلومة/ ،ان" استغلال اصوات الناخبين يتم من خلال توظيف بعض الشخصيات العشائرية او غيرها ".

وأضاف أن " أقصر الطرق الانتخابية هو الطريق الملتوي للعديد من الاحزاب السياسية في الحصول على أصوات الناخبين على حساب المرشح النزيه والكفوء"، مشيرا إلى وجود تحايل سياسي ضخم ومؤثر يعمل منذ شهور وهو يوظف في الدعايات الانتخابي".

وشدد الخفاجي على ضرورة " صيانة العملية الانتخابية من المتلاعبين وعدم تمكينهم من الوصول الى قبة البرلمان لأسباب مصلحية".

وكشف عضو تحالف الأنبار المتحد، عبد الستار الدليمي، أن رئيس تحالف السيادة السابق خميس الخنجر خصص أكثر من 20 مليون دولار لاستمالة بعض السياسيين وشيوخ العشائر بهدف تلميع صورته أمام الرأي العام.