عمليات يفداد : اعتقال مطلوبين بقضايا نصب وسرقة وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة، ضمن حملتها المستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص.

وذكرت القيادة في بيان أن "الممارسات الأمنية الواسعة النطاق شملت البحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مناطق الكرخ والرصافة، وأسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم متهمون بقضايا (النصب والاحتيال وفق المادة 456، السرقة، أطراف مشاجرات مسلحة، حيازة السلاح غير المرخص)، فضلاً عن إلقاء القبض على أجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، وضبط أعداد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة".

وأضافت أن "العمليات نُفذت من خلال تشكيلات فرق المشاة السابعة عشرة (الأولى، الثانية، الخامسة شرطة اتحادية)، ولواء المغاوير بقيادة العمليات، وقيادتي شرطة بغداد الكرخ والرصافة، وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، لتعزيز الأمن المناطقي والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".