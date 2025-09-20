الأخبار

النزاهة تدعو لاعتماد التحول الرقمي وتقييد تحويل المناطق الخضراء في بغداد


دعت هيئة النزاهة، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، أمانة بغداد إلى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مركز البيانات الوطني، لاعتماد وسائل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الشامل لإنجاز المعاملات إلكترونياً، وإنهاء التماس المباشر بين الموظفين والمراجعين.

وذكرت الهيئة، في تقريرها ، أن "الفريق المؤلف من دائرة الوقاية، وخلال زيارته إلى أمانة بغداد/ دائرة التصاميم وقسم الاستثمار في مكتب أمين بغداد، أوصى بإلزام الدائرة باعتماد الأرشفة الإلكترونية لأعمالها، وتحديد مدد زمنية لإنجاز المعاملات بكفاءة، بعد أن رصد ضعفاً واضحاً في التحول الرقمي وتأخراً يصل أحياناً إلى ثلاث سنوات في معاملات تغيير استعمال الأراضي".

وأضاف التقرير أن "اللجنة العليا للتصميم الأساس، التي يرأسها أمين بغداد، تعقد اجتماعين أو ثلاثة فقط في السنة، مع وجود تأخير في ورود إجابات الجهات ذات العلاقة، منها دائرتا الماء والمجاري".

وأشار إلى أن "نسخة من التقرير أُرسلت إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد، حيث اقترح عدم التوسع في الموافقات التخطيطية لتحويل المناطق الخضراء والفارغة ضمن حدود الأمانة إلى مشاريع استثمارية، بعد أن تمت الموافقة خلال الأعوام 2021 – 2024 على تغيير استعمال 35 قطعة أرض من مناطق خضراء إلى مشاريع سكنية".

ولفت إلى "أهمية إعداد دراسة تصميمية لإنشاء مدن صغيرة أو مجمعات سكنية لتخفيف الضغط عن مركز العاصمة، مع إمكانية إعادة تأهيل المدن القديمة، فضلاً عن تصميم مساحات حضرية تفاعلية تشمل ساحات عامة ومسارات مشاة ومناطق ترفيهية متكاملة".

كما شدد التقرير على "الحثّ بتصميم مشاريع هوية بصرية لمدينة بغداد تشمل بوابات ولوحات شوارع وإنارة وجسوراً بطابع بصري موحد، وإعداد دليل تصميم موحد للمواصفات المعمارية والإنشائية والبصرية يتماشى مع الهوية البغدادية والتوجهات العصرية".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
