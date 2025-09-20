النزاهة تدعو لاعتماد التحول الرقمي وتقييد تحويل المناطق الخضراء في بغداد

دعت هيئة النزاهة، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، أمانة بغداد إلى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مركز البيانات الوطني، لاعتماد وسائل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الشامل لإنجاز المعاملات إلكترونياً، وإنهاء التماس المباشر بين الموظفين والمراجعين.

وذكرت الهيئة، في تقريرها ، أن "الفريق المؤلف من دائرة الوقاية، وخلال زيارته إلى أمانة بغداد/ دائرة التصاميم وقسم الاستثمار في مكتب أمين بغداد، أوصى بإلزام الدائرة باعتماد الأرشفة الإلكترونية لأعمالها، وتحديد مدد زمنية لإنجاز المعاملات بكفاءة، بعد أن رصد ضعفاً واضحاً في التحول الرقمي وتأخراً يصل أحياناً إلى ثلاث سنوات في معاملات تغيير استعمال الأراضي".

وأضاف التقرير أن "اللجنة العليا للتصميم الأساس، التي يرأسها أمين بغداد، تعقد اجتماعين أو ثلاثة فقط في السنة، مع وجود تأخير في ورود إجابات الجهات ذات العلاقة، منها دائرتا الماء والمجاري".

وأشار إلى أن "نسخة من التقرير أُرسلت إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد، حيث اقترح عدم التوسع في الموافقات التخطيطية لتحويل المناطق الخضراء والفارغة ضمن حدود الأمانة إلى مشاريع استثمارية، بعد أن تمت الموافقة خلال الأعوام 2021 – 2024 على تغيير استعمال 35 قطعة أرض من مناطق خضراء إلى مشاريع سكنية".

ولفت إلى "أهمية إعداد دراسة تصميمية لإنشاء مدن صغيرة أو مجمعات سكنية لتخفيف الضغط عن مركز العاصمة، مع إمكانية إعادة تأهيل المدن القديمة، فضلاً عن تصميم مساحات حضرية تفاعلية تشمل ساحات عامة ومسارات مشاة ومناطق ترفيهية متكاملة".

كما شدد التقرير على "الحثّ بتصميم مشاريع هوية بصرية لمدينة بغداد تشمل بوابات ولوحات شوارع وإنارة وجسوراً بطابع بصري موحد، وإعداد دليل تصميم موحد للمواصفات المعمارية والإنشائية والبصرية يتماشى مع الهوية البغدادية والتوجهات العصرية".