القبض على عدد من مهربي المشتقات النفطية في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، عن نجاح مفارزها بعملية نوعية لإلقاء القبض على عدد من مهربي المشتقات النفطية في محافظة نينوى.

وبحسب بيان للمديرية فقد جاءت العملية "بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد تحركات المتهمين، حيث تم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود. وتمت إحالتهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القانون".

وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية "استمرارها في تنفيذ مهامها لحماية موارد البلاد ومنع كل أشكال التهريب والتلاعب بالمال العام، ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنع استنزاف الثروات الوطنية".