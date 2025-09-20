التربية: انطلاق العام الدراسي الجديد غداً بمشاركة 12 مليون تلميذ وطالب

أكدت وزارة التربية، انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 في عموم العراق يوم غد الأحد (21 أيلول 2025)، بمشاركة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب من مختلف المراحل الدراسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح إن "العام الدراسي الجديد سينطلق غداً الأحد بالتحاق أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب في مختلف المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الإعدادية"، مبيناً، أن "عدد التلاميذ الجدد في الصف الأول الابتدائي تجاوز المليون و200 ألف طالب".

وأضاف، أن "وزارة التربية أنهت جميع التحضيرات اللازمة لانطلاق العام الدراسي، وجهزت الكتب المدرسية، وصولاً إلى تهيئة المباني الدراسية وتوفير المستلزمات التربوية"، لافتاً إلى، أن "الكوادر التعليمية باشرت الدوام منذ الأول من أيلول الجاري؛ لضمان انسيابية انطلاق العام الدراسي".

وتابع السيد، أن "أكثر من 500 مدرسة ستدخل الخدمة تباعاً خلال العام الدراسي الحالي، بما يسهم في تقليل الزخم عن المدارس القائمة وتوفير بيئة تعليمية أفضل للتلاميذ والطلبة"، مشيراً إلى، أن "الوزارة وضعت خطة متكاملة لتأمين استقرار العملية التربوية ومتابعة احتياجات المدارس في جميع المحافظات".