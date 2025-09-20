الحراك الشعبي: الخنجر موّل حملاته الانتخابية بأموال البطاقة التموينية

اتهم عضو الحراك الشعبي والإصلاح في محافظة الأنبار، عبد الستار صالح الدليمي، اليوم السبت، رئيس تحالف السيادة السابق ورجل الأعمال خميس الخنجر، بتمويل حملاته الانتخابية ونشاطات حزبه عبر أموال البطاقة التموينية التي تديرها وزارة التجارة.

وقال الدليمي في تصريح ل /المعلومة/، إن "الخنجر موّل الدعاية الانتخابية لمرشحي حزبه من الأموال المخصصة لشراء مفردات البطاقة التموينية، عبر أسطول شركة يملكها لاستيراد المواد الغذائية بعد أن استحوذ على وزارة التجارة كون الوزير تابع لتحالف السيادة".

وأضاف أن "الخنجر حول الوزارات والدوائر الحكومية المرتبطة بحزبه إلى مزارع لتمويل نشاطاته دون أي محاسبة رغم رصد عمليات استحواذ على المال العام، إلا أن الضغوطات السياسية حالت دون تقديمه للقضاء وإصدار حكم بتوقيفه".

وأشار إلى أن "الخنجر وزع مبالغ مالية ضخمة على شخصيات سياسية وعشائرية، وأهدى سيارات حديثة من نوع تاهو لكسب دعمها وتلميع صورته بعد تورطه في دعم مجاميع إرهابية وتيار المدخلية".