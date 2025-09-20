غياث السورجي ينفي لقاء بارزاني وطالباني ويحدد موعد تشكيل حكومة الإقليم

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم السبت، أن ما أشاعته بعض وسائل الإعلام حول لقاء مرتقب بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان، غير دقيق.

وقال السورجي في حديث ل/المعلومة/، إن "الاجتماع بين القائدين لن يُعقد خلال الفترة الحالية"، لافتاً إلى أن "تشكيل حكومة الإقليم سيُؤجل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني 2025".

وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني يركز حالياً على الترتيبات الداخلية والمفاوضات السياسية بعيداً عن الإعلام"، مؤكداً أن "أي قرارات مستقبلية حول الحكومة الإقليمية ستتم بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في بغداد".

ولفت إلى أن "الإقليم يواجه في الوقت الحالي عدة تحديات سياسية واقتصادية، أبرزها إدارة الموارد المالية والنفطية، بالإضافة إلى ضرورة ضمان استقرار الأوضاع الأمنية والخدمية".