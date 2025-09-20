العثور على 37 قطعة أثرية في ذي قار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، العثور على 37 قطعة أثرية في محافظة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان إنه "من خلال الواجبات الأمنية المتواصلة والجولات التفتيشية على المواقع الأثرية، عثرت مديرية حماية الآثار والتراث على (37) قطعة أثرية في محافظة ذي قار، تضمنت مجموعة من الأواني الفخارية التي تعود لفترات تاريخية قديمة، تم العثور عليها شمال المحافظة".

وأضافت "عملية المحافظة جرت على القطع الأثرية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، قبل تسليمها للجهات المختصة، وبحضور ممثلين من مفتشية آثار ذي قار".