مديرية أسايش رابرين بالسليمانية تعثر على كمية كبيرة من الأسلحة

أعلنت مديرية أسايش رابرين، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، عن العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر غير المنفجرة في حدود ادارة رابرين، مؤكدة استمرار خطرها على حياة المواطنين.

وقالت المديرية في بيان إن "فريق رفع الألغام والمتفجرات التابع لأسايش رابرين عثر على عدد كبير من قذائف (آر بي جي) وهاونات وطلقات مدفعية قديمة داخل خنادق قديمة في قرية أسترلان، كانت قد استُخدمت سابقا من قبل القوات".

وأوضحت أنه "بعد التبليغ، تمكن الفريق المختص من رفع أكثر من (200) قذيفة (آر بي جي) من الموقع، فيما بقيت بعض القذائف والقنابر غير المعثور عليها حتى الآن، وتشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين".

ودعت المديرية المواطنين إلى "عدم العبث بهذه المواد أو الاقتراب منها، وإبلاغ الجهات الأمنية فورا عند العثور عليها"، مبينة أن "بعض هذه القذائف تحتوي على مادة (TNT) شديدة الانفجار، مما يجعلها خطرة للغاية حتى وإن كانت قديمة".