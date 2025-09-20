رئيس الجمهورية يتوجه إلى أمريكا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ (80)".

وأضافت، أن "الرئيس يترأس وفدا رسميا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، ووزير الصحة صالح الحسناوي، ووزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد المسؤولين".