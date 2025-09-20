السوداني: هدفنا تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق النمو المستدام

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (20 أيلول 2025)، أن هدفنا هو تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق النمو المستدام.

وقال السوداني، في كلمة القاها باحتفالية إطلاق "رؤية العراق 2050"،، إننا "نقف اليوم أمام لحظة وطنية كبرى تجسد إرادة الدولة في استعادة مكانتها في المنطقة والعالم، وعلى الدول وقادتها إطلاق الأفكار الخلاقة لنزع فتيل الأزمات والكوارث".

وأضاف أن "التحديات الأمنية والسياسية والبيئية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، جعلت العراق في قلب العاصفة"، مؤكداً أن "المسؤولية الوطنية تقتضي المكاشفة والصراحة، فهذه التحديات تستهدف استقرار الدولة".

ولفت السوداني إلى أن "الكوارث المناخية والبيئية بدأت تدك أركان الأمن المائي والغذائي في الدول، ما يفرض على الحكومات – ومنها العراق – اتخاذ معالجات تحد من آثار الأزمة إذا ما وقعت"، مبينا أن "الحكومة بادرت منذ عام 2023 بتكوين التصورات الأولى لرؤية العراق 2050".

وأشار الى أن "هدفنا هو تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق النمو المستدام. وقد وقعنا العقد الاستشاري بين وزارة التخطيط وشركة (كي بي آر) ضمن إطار رؤية العراق 2050"، مضيفاً أن "الحكومة بادرت، ولأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، بإطلاق وثيقة السياسات التنفيذية لحوكمة الاستراتيجيات".

وتابع أن "حرص الاتجاه العام لرؤية العراق 2050 أن يغطي القطاعات الشاملة والواعدة"، مؤكدا أن "نتطلع لأن يكون العراق بالعقود القادمة متحررا من الريع النفطي".

وأختتم رئيس الوزراء قائلا: "نتطلع ليكون العراق بوابة عبور لـ20 في المئة من تجارة آسيا لأوروبا عبر مشروع طريق التنمي، ورؤية 2050 توجه وطني جامع يشارك فيها الجميع وهي رسالة للعالم بأن العراق قرر أن ينهض".