مفوضية الانتخابات تصادق على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، مصادقة مجلس المفوضين على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين، حيث ذكرت الناطقة الإعلامية لمفوضية الانتخابات جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "عدد أوراق الاقتراع المخصصة للناخبين العامين بلغ 22,046,200 وللانتخابات الخاصة 1,509,300، مع اعتماد أوراق احتياطية تغطي الاحتياجات التشغيلية للمرحلة الانتخابية".

وبينت، أن "الأوراق تطبع وفق معايير أمان مشددة تشمل علامات أمنية مخفية، وأحباراً متخصصة لا يمكن كشفها إلا بأجهزة واختبارات خاصة، وخصائص تمنع الاستنساخ، بالإضافة إلى نوع ورق مُصنَع خصيصاً يحتوي علامات مماثلة لتلك المستخدمة في الأموال النقدية وعلامات سرية إضافية لضمان سلامة الاقتراع"، مردفة أن "نسبة الإنتاج في دولة الامارات بلغت 50%".

كما ذكرت، أن "مجلس المفوضين صادق على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين"، مشيرة الى أن "عدد الناخبين الكلي بلغ 21،404،291".

وتابعت: "عدد ناخبي التصويت العام بلغ 20,063,773، وعدد مراكز التصويت العام 8،703 وعدد محطات التصويت العام 39،285 محطة". فيما لفتت الى أن "عدد ناخبي التصويت الخاص 1،313،980، وعدد مراكزه بلغت 809 مركز، وعدد محطات التصويت الخاص 4،5.1 محطة".

واختتمت، أن "عدد الناخبين النازحين بلغ 26،538، وعدد مراكز تصويت الخاصة بهم بلغت 97 مركزاً، وعدد المحطات بلغت 321 محطة".