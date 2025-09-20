الأخبار

مفوضية الانتخابات تصادق على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين


 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، مصادقة مجلس المفوضين على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين، حيث ذكرت الناطقة الإعلامية لمفوضية الانتخابات جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن "عدد أوراق الاقتراع المخصصة للناخبين العامين بلغ 22,046,200 وللانتخابات الخاصة 1,509,300، مع اعتماد أوراق احتياطية تغطي الاحتياجات التشغيلية للمرحلة الانتخابية".

وبينت، أن "الأوراق تطبع وفق معايير أمان مشددة تشمل علامات أمنية مخفية، وأحباراً متخصصة لا يمكن كشفها إلا بأجهزة واختبارات خاصة، وخصائص تمنع الاستنساخ، بالإضافة إلى نوع ورق مُصنَع خصيصاً يحتوي علامات مماثلة لتلك المستخدمة في الأموال النقدية وعلامات سرية إضافية لضمان سلامة الاقتراع"، مردفة أن "نسبة الإنتاج في دولة الامارات بلغت 50%".

كما ذكرت، أن "مجلس المفوضين صادق على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين"، مشيرة الى أن "عدد الناخبين الكلي بلغ 21،404،291".

وتابعت: "عدد ناخبي التصويت العام بلغ 20,063,773، وعدد مراكز التصويت العام 8،703 وعدد محطات التصويت العام 39،285 محطة". فيما لفتت الى أن "عدد ناخبي التصويت الخاص 1،313،980، وعدد مراكزه بلغت 809 مركز، وعدد محطات التصويت الخاص 4،5.1 محطة".

واختتمت، أن "عدد الناخبين النازحين بلغ 26،538، وعدد مراكز تصويت الخاصة بهم بلغت 97 مركزاً، وعدد المحطات بلغت 321 محطة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس القضاء يبحث تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية ومدونة الأحكام الشرعية
مفوضية الانتخابات تصادق على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين
عمليات بغداد تبدأ بممارسات أمنية استباقية في 22 منطقة
رئيس الوزراء يرعى حفل إطلاق رؤية العراق 2050
المخابرات تعلن تسلم 47 فرنسيًا متهمين بالانتماء لداعش الارهابي من سوريا
الأعرجي ووزير الخارجية يبحثان الاستعدادات لمؤتمر نيويورك لإنهاء ملف مخيم الهول وتعزيز التعاون الدبلوماسي
الخارجية ترحب بتعديل دول أوروبية إرشاداتها المتعلقة بالسفر للعراق
موجة غبار تجتاح شمال العراق وتتجه نحو الوسط والجنوب مساء اليوم
الاطاحة بـ 5 إرهابيين من عصابات داعش في نينوى
أكثر من 21 مليون ناخب مؤهل للاقتراع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك