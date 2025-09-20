عمليات بغداد تبدأ بممارسات أمنية استباقية في 22 منطقة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن تنفيذ عمليات استباقية أمنية في 22 منطقة بالعاصمة، لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث ذكر بيان لقيادة العمليات، أن "قيادة عمليات بغداد تواصل ممارساتها الامنية وتباشر بتطويق وتفتيش مناطق (الملاحمة، الذيب ضاري، ام نجم، البو عساف، العبايجي، القامشلي، الفحامة، البو صيفي، الشعلة، الدوانم، الغزالية، سويب، التراث، الديوان، البوعيثة، النهروان، المعامل، الكمالية، الجعارة، السريدات، شقق الحبيبية، المهندسين) بجانبي الكرخ والرصافة ومحيط العاصمة".

كما أضاف، أن "هذه العملية الأمنية تهدف إلى ملاحقة الخارجين عن القانون، وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ومداهمة اوكار السلاح غير المرخصة من خلال تشكيلات فرقتي المشاة ( السادسة والسابعة عشر)، والاولى والثانية والخامسة (شرطة اتحادية)، وقيادتي شرطة بغداد الكرخ و الرصافة، ولواء المغاوير/قيادتنا بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها".