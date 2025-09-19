المخابرات تعلن تسلم 47 فرنسيًا متهمين بالانتماء لداعش الارهابي من سوريا

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الجمعة (19 أيلول 2025)، تسلّمه (47) فرنسياً متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي من سوريا.

وذكر إعلام الجهاز في بيان، أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي نقل (47) مواطناً فرنسياً من مناطق شمال شرق سوريا إلى العراق، متهمين بالانتماء إلى داعش الإرهابي ومطلوبين للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية".

وأضاف البيان أن "جهاز المخابرات يؤكد استمراره بملاحقة عناصر داعش الإرهابي ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أياً كانت انتماءاتهم وأماكن تواجدهم".