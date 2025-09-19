الأخبار

الأعرجي ووزير الخارجية يبحثان الاستعدادات لمؤتمر نيويورك لإنهاء ملف مخيم الهول وتعزيز التعاون الدبلوماسي


بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، (19 أيلول 2025)، تحضيرات مؤتمر نيويورك حول مخيم الهول في سوريا الذي يأوي عناصر وعوائل داعش الإرهابي.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي ان اللقاء "شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والمسارات الدبلوماسية وتوجهات الحكومة العراقية في الانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف البيان "كما جرى بحث الاستعدادات لانعقاد مؤتمر نيويورك بشأن ملف مخيم الهول، وأهمية أن تفضي مخرجات المؤتمر إلى إنهاء هذا الملف وسحب الدول لرعاياها من المخيم تمهيداً لغلقه".

وأشاد الأعرجي، وفقاً للبيان "بدور وزارة الخارجية العراقية في دعم سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة والتعاطي مع الملفات الدولية بحكمة وعبر القنوات الدبلوماسية والحوار المفضي إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
