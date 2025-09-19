الأعرجي ووزير الخارجية يبحثان الاستعدادات لمؤتمر نيويورك لإنهاء ملف مخيم الهول وتعزيز التعاون الدبلوماسي

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، (19 أيلول 2025)، تحضيرات مؤتمر نيويورك حول مخيم الهول في سوريا الذي يأوي عناصر وعوائل داعش الإرهابي.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي ان اللقاء "شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والمسارات الدبلوماسية وتوجهات الحكومة العراقية في الانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف البيان "كما جرى بحث الاستعدادات لانعقاد مؤتمر نيويورك بشأن ملف مخيم الهول، وأهمية أن تفضي مخرجات المؤتمر إلى إنهاء هذا الملف وسحب الدول لرعاياها من المخيم تمهيداً لغلقه".

وأشاد الأعرجي، وفقاً للبيان "بدور وزارة الخارجية العراقية في دعم سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة والتعاطي مع الملفات الدولية بحكمة وعبر القنوات الدبلوماسية والحوار المفضي إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم".