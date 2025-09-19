الخارجية ترحب بتعديل دول أوروبية إرشاداتها المتعلقة بالسفر للعراق

أعربت وزارةُ الخارجيّةِ، اليوم الجمعة، (19 أيلول 2025)، عن ترحيبها بالتغييرات الإيجابيّة التي طرأت على نصائح السفر الصادرة عن عددٍ من الدول الأوروبيّة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك نتيجةً للجهود الدبلوماسيّة التي بذلتها الوزارة وسفاراتها في الخارج.

وقالت الخارجية، في بيان ان "كلٌّ من فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا قد أعلنت عن تعديلَ إرشاداتها المتعلّقة بالسفر إلى العراق، وهو ما يُسهم في تسهيل قدوم الشركات الاستثماريّة والسيّاح، ويمهّد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي مع مختلف الدول".

وثمنت الخارجية قرار نظيرتها الهولنديّة "في تغيير تصنيف السفر إلى بعض مناطق العراق، ومنها العاصمة بغداد، من اللون الأحمر إلى اللون البرتقالي بعد سنواتٍ طويلة من التحذيرات المشدّدة" عادة "هذا التحوّل ثمرةً لعملٍ دبلوماسيٍّ مكثّف وجهدٍ استثنائي مشترك بين وزارتي الخارجيّة في بغداد ولاهاي إلى جانب الجهود المخلصة التي تبذلها السفارات العراقيّة في الخارج لتعزيز صورة العراق وإبراز بيئته الإيجابية أمام المجتمع الدولي".

وأكدت "مواصلتَها بذلَ الجهود الحثيثة مع الشركاء الدوليين من أجل توفير بيئةٍ آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة، بما يعكس صورةَ العراق الإيجابيّة ويدعم مسارَه نحو الاستقرار والتنمية المستدامة".