الأخبار

موجة غبار تجتاح شمال العراق وتتجه نحو الوسط والجنوب مساء اليوم


أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ، اليوم الجمعة (19 أيلول 2025)، عن تطورات موجة الغبار التي تجتاح البلاد.

وقالت الهيئة في بيان ، إن "موجة غبار تسبب انعدام الرؤية تجتاح بعض مدن شمال البلاد، ومن المتوقع أن تتحرك نحو مناطق الوسط مساء اليوم والليلة، لتصل خلال الليل وفجر السبت إلى مدن الجنوب".

ودعت الهيئة المواطنين إلى "تجنب السفر الليلة وأخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الحساسية والربو". 

