الأخبار

أكثر من 21 مليون ناخب مؤهل للاقتراع


كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الأعداد النهائية للناخبين المؤهلين للاقتراع في الانتخابات المقبلة، فيما أشارت الى أن العدد الإجمالي تجاوز 21 مليون ناخب ممن صدرت لهم بطاقات بايومترية.

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة بحسب الوكالة الرسمية، إن "عدد الناخبين الكلي المؤهلين للاقتراع والذين صدرت لهم بطاقات بايومترية، سواء مستلمة أو غير مستلمة، بلغ 21,404,291 ناخباً".

وأضافت أن "عدد ناخبي التصويت العام بلغ 20,063,773 ناخباً، فيما بلغ عدد ناخبي التصويت الخاص، والذي يشمل القوات الأمنية والسجناء وغيرهم، 1,313,980 ناخباً، في حين بلغ عدد ناخبي فئة النازحين 26,538 ناخباً".

وفي ما يخص الفئات العمرية الجديدة المشاركة في الانتخابات، ذكرت أبو سودة، أن "مواليد عام 2006 لم يشاركوا في انتخابات عام 2023، بينما سيشاركون في الانتخابات المقبلة الى جانب مواليد 2007".

وبينت ان "عدد ناخبي مواليد 2006، بحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ 837,903 ناخبين، منهم 448,532 تم تحديث بياناتهم، أما مواليد 2007 فبلغ عددهم 1,058,116 ناخباً، وتم تحديث بيانات 837,866 منهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاطاحة بـ 5 إرهابيين من عصابات داعش في نينوى
أكثر من 21 مليون ناخب مؤهل للاقتراع
عضو تحالف الانبار الموحد : الخنجر سيمثل امام هيئة النزاهة حول سرقته اموال ضخمة من الوقف السني
النزاهة تحقق مع مدير الوقف السني المقال بقضية اختفاء 390 مليار دينار
النزاهة توقع بمرتشٍ في ميناء أم قصر الأوسط يساوم المراجعين لإكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم
مواد خطرة وشركات محظورة.. المخابرات العراقية تطيح بأكثر من 40 حاوية
حريق ضخم يلتهم سوق النصر في مدينة الشعلة شمالي بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : النتن ياهو يقود دويلته نحو النهاية الموعودة.. هل نشهد معجزة قرآنية؟
موظف يتلف اجهزة الحاسوب في هيئة توزيع المنتجات النفطية بالبصرة
السيد صدر الدين القبانجي: الانتخابات طريق الإصلاح وحماية التجربة العراقية ونصرة الدين والمذهب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك