أكثر من 21 مليون ناخب مؤهل للاقتراع

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الأعداد النهائية للناخبين المؤهلين للاقتراع في الانتخابات المقبلة، فيما أشارت الى أن العدد الإجمالي تجاوز 21 مليون ناخب ممن صدرت لهم بطاقات بايومترية.

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة بحسب الوكالة الرسمية، إن "عدد الناخبين الكلي المؤهلين للاقتراع والذين صدرت لهم بطاقات بايومترية، سواء مستلمة أو غير مستلمة، بلغ 21,404,291 ناخباً".

وأضافت أن "عدد ناخبي التصويت العام بلغ 20,063,773 ناخباً، فيما بلغ عدد ناخبي التصويت الخاص، والذي يشمل القوات الأمنية والسجناء وغيرهم، 1,313,980 ناخباً، في حين بلغ عدد ناخبي فئة النازحين 26,538 ناخباً".

وفي ما يخص الفئات العمرية الجديدة المشاركة في الانتخابات، ذكرت أبو سودة، أن "مواليد عام 2006 لم يشاركوا في انتخابات عام 2023، بينما سيشاركون في الانتخابات المقبلة الى جانب مواليد 2007".

وبينت ان "عدد ناخبي مواليد 2006، بحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ 837,903 ناخبين، منهم 448,532 تم تحديث بياناتهم، أما مواليد 2007 فبلغ عددهم 1,058,116 ناخباً، وتم تحديث بيانات 837,866 منهم".