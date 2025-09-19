النزاهة تحقق مع مدير الوقف السني المقال بقضية اختفاء 390 مليار دينار

كشف مصدر مسؤول في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، أن لجنة النزاهة الاتحادية باشرت تحقيقاً موسعاً بشأن اختفاء أكثر من 390 مليار دينار مخصصة لإعمار وتوسعة جامعَي الإمام أبي حنيفة النعمان والشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد، إضافة إلى أموال كانت مخصصة لطباعة المصحف الشريف.

وقال المصدر إن "التحقيقات تشمل مدير الوقف السني المقال، مشعان الخزرجي، المتهم بسرقة المبالغ المذكورة"، مشيراً إلى أن "مصير الأموال لم يعرف حتى الآن، رغم محاولات سابقة لإغلاق القضية بفعل ضغوط سياسية".

وأضاف أن "هيئة النزاهة ستستدعي الخزرجي خلال الأيام المقبلة للمثول أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليه"، لافتاً إلى أن "فتح ملفات الفساد المتعلقة بإعمار وتأهيل دور العبادة جاء بعد ساعات من صدور قرار إقالته".

وبيّن المصدر أن" مساعي الخزرجي الداخلية والخارجية لطمس ملف الأموال المختفية لم تنجح"، مؤكداً: "جدية الجهات الرقابية في المضي بالتحقيق حتى نهايته"