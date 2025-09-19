النزاهة توقع بمرتشٍ في ميناء أم قصر الأوسط يساوم المراجعين لإكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، (19 أيلول 2025)، عن ضبط مرتشٍ في ميناءِ أم قصر الأوسط يساوم المراجعين لإكمال الإجراءات الخاصَّة بمُعاملاتهم.

وذكر بيان للنزاهة، ان "مفارز الضبط التابعة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تمكنت من ضبط مُوظَّفٍ في ميناءِ أم قصر الأوسط يعملُ في قسم الأمور الكُمركيّة، وذلك على خلفيَّة تسلُّمهِ مبالغَ ماليَّة (رشى) من المواطنين".

وأشار البيان الى "تأليف مُديريَّـة تحقيق البصرة فريقاً تنفيذاً لقرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة للتقصّي والتحرّي عن معلوماتٍ تلقتها المُديريَّة عن إقدام موظّفٍ داخل ميناء أُم قصر الأوسط بتسلم مبالغ ماليَّة؛ لقاء إكمال إجراءات معاملاتهم".

وأوضح، إنَّ "الفريق، وبعدَ شروعه بعمليَّات التقصّي والتحرّي عن صحَّة المعلومات، انتقل إلى ميناء أم قصر الأوسط، وتمكَّن من ضبط المُتَّهم؛ بتهمة تسلُّم مبالغ ماليَّـةٍ من المُراجعين كرشوةٍ مقابلَ اكمالِ الإجراءات الخاصَّة بمُعاملاتهم؛" مبينا، أنَّ "العمليَّـة أسفرت عن ضبط المبالغ الماليَّـة التي تلقَّاها من المُراجعين، بالإضافة إلى بطاقات السحب الإلكترونيّ".