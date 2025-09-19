الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
حريق ضخم يلتهم سوق النصر في مدينة الشعلة شمالي بغداد
وكالة انباء براثا
100
2025-09-19
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مواد خطرة وشركات محظورة.. المخابرات العراقية تطيح بأكثر من 40 حاوية
حريق ضخم يلتهم سوق النصر في مدينة الشعلة شمالي بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : النتن ياهو يقود دويلته نحو النهاية الموعودة.. هل نشهد معجزة قرآنية؟
موظف يتلف اجهزة الحاسوب في هيئة توزيع المنتجات النفطية بالبصرة
السيد صدر الدين القبانجي: الانتخابات طريق الإصلاح وحماية التجربة العراقية ونصرة الدين والمذهب
التخطيط تنفي حريق مقرها وتوضح: تماس كهربائي بكرفان خارجي
الشيخ جلال الدين الصغير : الغرب يتهيأ.. والصين لا تتراجع.. الاستعدادات العسكرية تكشف عن لحظة فاصلة
الشيخ جلال الدين الصغير : فرنسا تطلب من مستشفياتها الجهوزية القصوى قبل مارس 2026.. ما القادم؟
مكافحة الإرهاب: مقتل القيادي البارز في داعش الارهابي "عبد الرحمن الحلبي" بعملية نوعية في سوريا
محافظ بغداد: 6 مشاريع للصرف الصحي قيد الإنجاز في أطراف بغداد
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
521
الكمارك تكشف حقيقة وجود تخفيض بنسبة 33% على رسوم استيراد السيارات المتضررة
375
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع روسيا لتعزيز التعاون في مجالات العمل والحماية الاجتماعية
341
مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني ينفي بيانا منسوبا له بشأن الانتخابات
311
حالة الطقس: انخفاض بدرجات الحرارة ورياح متوسطة الشدة مصحوبة بغيوم متفرقة
311
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك