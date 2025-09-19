موظف يتلف اجهزة الحاسوب في هيئة توزيع المنتجات النفطية بالبصرة

افاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة (19 أيلول 2025)، بقيام موظف في دائرة هيئة توزيع المنتجات النفطية باتلاف وتخريب اجهزة البصمة والحاسوب داخل الدائرة.

وقال المصدر إن "موظفا بعنوان مهندس نفط في هيئة توزيع المنتجات النفطية قام بتخريب اجهزة البصمة للموظفين وتحطيم اجهزة التكييف، فضلاً عن اتلاف اضابير وتكسير حاسبات، والأستيلاء على جهاز حاسوب يحتوي على معلومات مهمة داخل الدائرة".

وأضاف، أن "دائرة هيئة المنتوجات النفطية قدمت شكوى بحق الموظف (ع /ك) واتهمته بتخريب اجهزة مهمة والأستيلاء على بعضها"، موضحاً أن "عملية التخريب لم تكن بهداف اتلاف معلومات او سرقة انما الفاعل لم يكن بكامل وعيه".

ورجح المصدر، أن "يكون المتهم تحت تأثير الكحول او المخدرات، او أنه يعاني من اضطرابات نفسية افقدته السيطرة على تصرفاته".

وأكد المصدر بحسب افادة الممثل القانوني في مركز الشرطة وامام قاض التحقيق، أن "الدائرة تعاملت بإنسانية مع الفاعل ومنحته إجازة شهرين، وطلبت من ذويه تدارك حالته، لكنه اقتحم الدائرة خلال فترة اجازته واستولى على احدى الحاسبات الخاصة بمتقاعدي الدائرة، واخذها الى منزله، ومن ثم قام بتخريبها".

ووجه مدير فرع البصرة في شركة توزيع المنتجات النفطية نداء إلى كافة الموظفين بـ"إبلاغ مسؤول الأمنية أو مسؤول الاستعلامات فوراً وبشكل مباشر في حال مصادفة المتهم".