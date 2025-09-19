التخطيط تنفي حريق مقرها وتوضح: تماس كهربائي بكرفان خارجي

نفى مصدر في وزارة التخطيط، اليوم الجمعة (19 أيلول 2025)، الأخبار المتداولة بشأن اندلاع حريق كبير في مقر الوزارة.

وقال المصدر إن "منصات التواصل ووسائل الإعلام تداولت خبرًا مفاده حدوث حريق كبير في مقر وزارة التخطيط في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الحريق نشب في كرفان مخصص لعمال الخدمة خارج مبنى الوزارة نتيجة تماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه بسرعة بعد وصول فرق الإطفاء".

ودعا المصدر "وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نقل المعلومات والابتعاد عن الأخبار غير الدقيقة".