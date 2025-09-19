مكافحة الإرهاب: مقتل القيادي البارز في داعش الارهابي "عبد الرحمن الحلبي" بعملية نوعية في سوريا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة (19 أيلول 2025)، عن مقتل القيادي البارز في داعش الارهابي "عبد الرحمن الحلبي" بعملية نوعية في سوريا.

وقال الجهاز في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإسناد قيادة العمليات المشتركة وإشراف رئيس الجهاز يزف لكم جهاز مكافحة الإرهاب بشرى نجاح عملية نوعية جديدة أسفرت عن هلاك الإرهابي عمر عبد القادر بسام المكنى (عبد الرحمن الحلبي)، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية جرت فجر يوم الجمعة داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".

وأضاف الجهاز في بيانه، أنه "المجرم (الحلبي) كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى (الولايات البعيدة)، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة".

وأشار الى أن "هذه العملية النوعية جاءت ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجالنا من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا".

وأكد الجهاز أن "هذه الضربة تمثل خسارة استراتيجية كبرى للتنظيم الإرهابي، حيث يأتي القضاء على (الحلبي) بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لداعش الارهابي".

وتابع الجهاز، أن "نعاهد شعبنا العزيز بأننا مستمرون في حماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المنحرف".