محافظ بغداد: 6 مشاريع للصرف الصحي قيد الإنجاز في أطراف بغداد

أكد محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الجمعة، وجود 6 مشاريع للصرف الصحي قيد الإنجاز في أطراف العاصمة، حيث ذكر العطواني للوكالة الرسمية، إن "التخصيصات ركزت على مناطق شرق القناة نظراً لما عانته تلك المناطق من مظلومية كبيرة من ناحية نقص الخدمات"، لافتاً الى أن "الاهتمام بمناطق شرق القناة لا يعني أن هناك اجحافاً بالمناطق الأخرى".

كما أضاف، "خطة المحافظة تركز على مشاريع مهمة وقائمة مثل مشروع الصرف الصحي (المجاري) في ناحية الوحدة، وكذلك مشروع الصرف الصحي (المجاري) في منطقة النهروان"، لافتاً الى أن "هناك بعض الإجراءات المؤقتة التي تتعلق بمشاريع الطرق والماء كون تلك المناطق تحتوي على البنية التحتية من ماء وطرق وكهرباء".

وتابع العطواني أنه "من مشاريع الصرف الصحي الأخرى (المجاري) في مناطق أبو غريب وسبع البور والتاجي والحسينية"، مؤكداً أن "المحافظة تهتم اهتماماً كبيراً بخدمة تلك المناطق كجزء من التزاماتها".

كذلك أوضح أن "هناك تنسيقاً بين الحكومة المحلية وبين مجلس المحافظة وهناك تمثيل لكل منطقة في الحكومة المحلية يراعى من خلاله النسب السكانية ودرجات الحرمان في المناطق".