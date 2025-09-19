الأخبار

وزارة الإعمار تكشف عن توجه لإنشاء الطريق الحلقي الخامس في بغداد


كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن تحرك لإنشاء الطريق الحلقي الخامس في بغداد، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "هناك توجهاً لإنشاء الطريق الحلقي الخامس، والذي سيكون بقطر أكبر من الطرق الحلقية السابقة، ليواكب التوسع العمراني الكبير في بغداد"، لافتاً الى أن "الوزارة بدأت بطلب التصاميم الأساسية لمدينة بغداد، من أجل دراسة انشاء الطريق وتحديد مساراته المستقبلية".

وفيما يخص الطريق الحلقي الرابع، ذكر الصفار أن "الاعمال مستمرة في فتح المسارات الخاصة به من قبل شركات وزارة الاعمار والاسكان، متمثلة بشركتي آشور وحمورابي، الى جانب ازالة التجاوزات والتعارضات والمغروسات الواقعة على مسار الطريق، مع استمرار اعمال اللجان المختصة بحصر المشيدات لغرض التعويضات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : الغرب يتهيأ.. والصين لا تتراجع.. الاستعدادات العسكرية تكشف عن لحظة فاصلة
الشيخ جلال الدين الصغير : فرنسا تطلب من مستشفياتها الجهوزية القصوى قبل مارس 2026.. ما القادم؟
مكافحة الإرهاب: مقتل القيادي البارز في داعش الارهابي "عبد الرحمن الحلبي" بعملية نوعية في سوريا
محافظ بغداد: 6 مشاريع للصرف الصحي قيد الإنجاز في أطراف بغداد
وزارة الإعمار تكشف عن توجه لإنشاء الطريق الحلقي الخامس في بغداد
حالة الطقس:  العاصمة و عدة محافظات تسجل درجات حرارة دون الأربعين مئوية
مديرية الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 5 إرهابيين في نينوى
وزير التعليم يقرر إلغاء إجازة كلية (الباني) الجامعة
العراق يستلم 47 فرنسياً داعشياً من قسد ويحيلهم الى المحاكمة
السوداني: مقاطعة الانتخابات ليست الحل وستكون هدية للفاسدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك