وزارة الإعمار تكشف عن توجه لإنشاء الطريق الحلقي الخامس في بغداد

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن تحرك لإنشاء الطريق الحلقي الخامس في بغداد، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "هناك توجهاً لإنشاء الطريق الحلقي الخامس، والذي سيكون بقطر أكبر من الطرق الحلقية السابقة، ليواكب التوسع العمراني الكبير في بغداد"، لافتاً الى أن "الوزارة بدأت بطلب التصاميم الأساسية لمدينة بغداد، من أجل دراسة انشاء الطريق وتحديد مساراته المستقبلية".

وفيما يخص الطريق الحلقي الرابع، ذكر الصفار أن "الاعمال مستمرة في فتح المسارات الخاصة به من قبل شركات وزارة الاعمار والاسكان، متمثلة بشركتي آشور وحمورابي، الى جانب ازالة التجاوزات والتعارضات والمغروسات الواقعة على مسار الطريق، مع استمرار اعمال اللجان المختصة بحصر المشيدات لغرض التعويضات".