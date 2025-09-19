وزير التعليم يقرر إلغاء إجازة كلية (الباني) الجامعة

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، (18 أيلول 2025)، التوصية بإلغاء إجازة كلية أهلية لمخالفات تنظيمية وأكاديمية.

وذكر بيان لوزارة التعليم، انه "واستناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على ترسيخ معايير الجودة والالتزام بالسياقات الأكاديمية الرصينة قرر وزير التعليم العالي، رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإلغاء إجازة كلية الباني الجامعة استناداً إلى أحكام المادة (38) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016".

وأوضح البيان، ان "هذا القرار يأتي في ضوء ما خلصت إليه اللجان الوزارية المختصة التي وثّقت وجود مخالفات تنظيمية وأكاديمية جسيمة من شأنها الإضرار بجودة العملية التعليمية والإخلال بسمعة المؤسسات الجامعية".