العراق يستلم 47 فرنسياً داعشياً من قسد ويحيلهم الى المحاكمة


أفاد مسؤولون أمنيون عراقيون بأن سلطات بلادهم استلمت 47 ارهابيا فرنسيا كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا لانتمائهم إلى داعش الإرهابي، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم.

وفي حديث لوكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، (18 أيلول 2025)، قال ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بدعوى عدم تفويضهم بالتصريح علنا، إنه ستتم إحالة الفرنسيين المذكورين إلى القضاء في العراق لمحاكمتهم بتهم الإرهاب.

ووفقا للمسؤولين العراقيين المذكورين، كان هؤلاء الفرنسيون محتجزين في أحد مراكز الاعتقال الواقعة في شمال شرق سوريا، ضمن نحو 9 آلاف شخص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي وتشرف على حراستهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد بدعم من الولايات المتحدة، وذلك قبل أن يتم تسليمهم إلى العراق منذ شهر ونصف الشهر.

