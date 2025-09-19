السوداني: مقاطعة الانتخابات ليست الحل وستكون هدية للفاسدين

اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أن مقاطعة الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل ليست الحل، مؤكدا أن المقاطعة ستكون هدية للفاسدين.

وقال مكتب السوداني في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جمعاً من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الأكاديمية من اهالي منطقة الكرادة، في مضيف الشيخ مهدي الحكاك".

وأضاف أن "الحكومة نفذت الحزمة الأولى من المطالب التي تقدم بها أهالي الكرادة في وقت سابق، ويجري العمل على الحزمة الثانية"، مشيراً إلى حالة الاستقرار والأمن في عموم العراق، حيث تفرض الأجهزة الأمنية سيطرتها بشكل كامل.

وشدد السوداني على "ضرورة المشاركة بالانتخابات القادمة، بوعي لضمان دقة الاختيار، والتي تعني قطع نصف الطريق نحو ما نبتغيه من أمن واستقرار وتنمية"، كما أكد اهمية تجاوز أخطاء المراحل الماضية، عبر تغليب المصلحة الوطنية.

ولفت الى أن "مقاطعة الانتخابات ليست الحل، وستكون هدية للفاسدين وكل من له أجندة لا تخدم البلد"، مضيفا أن "دول العالم تنظر للعراق اليوم باحترام وتقدير لما حققه من انجازات في العديد من المجالات".

وشدد على أن "حضور كبريات الشركات العالمية للعمل في العراق دلالة على تعافيه"، مردفا "هناك تحول اقتصادي كبير في العراق، ووصول حجم الاستثمارات فيه الى 100 مليار دولار، يعني انه بلد آمن ومستقر وبيئة جاذبة للاستثمار".