رئيس الوزراء يؤكد أهمية المضي بتنفيذ المشاريع الستراتيجية والتنموية والخدمية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية المضي بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والخدمية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للاستثمار والإعمار، تم خلاله الاطلاع على فقرات جدول الأعمال واتخاذ القرارات الخاصة بها".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على متابعة مراحل العمل وإنجازه في المشاريع المنفذة ضمن السقوف الزمنية المحددة".

كما لفت رئيس الوزراء، الى "أهمية المضي بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والخدمية، في عموم مناطق البلاد وفقاً لمخطط البرنامج الحكومي، من أجل تحقيق نقلة نوعية بالخدمات وتحسين بيئة الاستثمار".

وتابع البيان، أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من المشاريع الواردة في منهاجه، حيث جرى إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة، ولاسيما الصناعة والسكن والخدمات".