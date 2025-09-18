جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تشكيل لجنة لتسجيل الأراضي المخصصة لذوي الشهداء

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لتسجيل الأراضي المخصصة لذوي شهداء الجهاز، إذ ذكر رئيس لجنة الأراضي في الجهاز، اللواء عبد الحليم الشمري للوكالة الرسمية، "تم اليوم سحب قرعة قطع الأراضي المخصصة إلى ذوي شهداء جهاز مكافحة الإرهاب والبالغ عددها 56 قطعة في قضاء المحمودية".

وأضاف: "نتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس الوزراء ومحافظ بغداد، وكذلك قائممقام المحمودية ومديرة بلدية المحمودية على المساعدة وتذليل كافة الصعوبات"، معربا عن أمله "من جميع المحافظين المساعدة وتذليل الصعوبات خدمة الى عوائل شهداء جهاز مكافحة الإرهاب".

وتابع: انه "خلال اليومين المقبلين سيتم إكمال المحضر وتوقيعه من قبل المحافظ"، لافتاً إلى أن "هناك لجنة أراضٍ مختصة في الجهاز ستتابع الموضوع مع الدوائر الخدمية في المحافظة من تسجيل العقاري والطابو، ومن ثم يتم استدعاء عوائل الشهداء في مقر الجهاز وتسليمهم السندات الخاصة بالأراضي، حيث ان هذه أول وجبة توزع في بغداد بين شهداء مكافحة الإرهاب".