وزارة الداخلية تنشر "باركود" لملء استمارة تسجيل الأسلحة

نشرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، "باركود" لملء استمارة تسجيل الأسلحة من قبل أي مواطن بسرعة وبصورة مباشرة، فقد ذكرت الوزارة في بيان، أنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية، وبهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل أسلحة المواطنين الكرام، شرعت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بتخصيص الباركود الآتي لملء استمارة تسجيل الأسلحة من قبل أي مواطن بسرعة وبصورة مباشرة".

كما دعت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة المواطنين إلى "استثمار هذه الفرصة وتسجيل أسلحتهم قبل انتهاء مدة التسجيل المحددة لغاية الأول من كانون الأول من العام الجاري".