محافظ بغداد يعلن توزيع قطع أراضٍ لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب

أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الخميس، توزيع قطع الأراضي الخاصة بمنتسبي جهاز مكافحة الارهاب في العاصمة بغداد، حيث ذكر العطواني في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، انه "بالتنسيق مع مديرية بلدية المحمودية تم اليوم توزيع قطع الأراضي الخاصة لمنتسبي جهاز مكافحة الارهاب في العاصمة بغداد".

وأضاف، ان "جهاز مكافحة الارهاب قدم الكثير من التضحيات والشهداء الآخرين، وهي رسالة للدفاع عن حقوق الشهداء وسنبذل ما لدينا لدعم هذه التضحيات"، مشيرا الى ان " مشروعنا سيكون لن يتوقف في المحمودية فقط وإنما هو المشروع الدائم لكل محافظات العراق".