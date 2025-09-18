التعليم العالي تعلن نتائج القبول المركزي في كليتي التميز والذكاء الاصطناعي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، عن نتائج القبول المركزي في كلية التميز وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد، حيث ذكر العبودي في بيان، إنه "في الوقت الذي مثل استحداث هاتين الكليتين إضافة نوعية إلى منظومة التعليم العالي، فإن نتائج القبول فيهما أشرت تنافساً عالياً، إذ بلغت معدلات ثلث المقبولين في كلية الذكاء الاصطناعي 98% فما فوق فيما استقرت الحدود الدنيا للأقسام فيها عند:

▪ البيانات الضخمة: 96.86

▪ التطبيقات الطبية الحيوية: 96.71

▪ التطبيقات الهندسية: 96.49

كما أوضح أن "كلية التميز استقطبت معدلات مرتفعة تراوحت بين 99% و98%و97% وتوزعت الحدود الدنيا بين الأقسام من الفرع العلمي حسب الآتي:

▪ علم البيانات: 94.14

▪ نظم المعلومات التطبيقية: 93.57

▪ إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية: 92.90

▪ محاسبة ومصارف: 92.49

▪ الفلسفة وعلم الاجتماع: 85.71

أما من الفرع الأدبي فجاءت الحدود الدنيا:

▪ إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية: 88.71

▪ محاسبة ومصارف: 86.29

▪ الفلسفة وعلم الاجتماع: 85.29

وأضاف أن "عدد المقبولين بلغ 90 طالباً في كلية الذكاء الاصطناعي و145 طالباً في كلية التميز"، مشددا على "ضرورة اعتماد بيانات القبول المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة وبوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) والشروع بإجراءات التسجيل في جامعة بغداد اعتباراً من تاريخ إعلان النتائج ولغاية يوم الاثنين الموافق 2025/9/29".

وأدناه رابط نتائج القبول:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/18092025.pdf