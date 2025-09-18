مجلس القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الخميس، أنها استردت ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت أمس الأربعاء الموافق 17 / 9 / 2025 ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".

كما لفت الى انه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وتابع البيان، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".