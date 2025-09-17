العمليات المشتركة: لا قطوعات او حظر للتجوال خلال الانتخابات

حسمت قيادة عمليات بغداد، الجدل بشأن حصول قطوعات او فرض حظر للتجوال خلال الانتخابات.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن، رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، قيس المحمداوي، في تصريح صحفي، ان "اللجنة العليا لتامين الانتخابات عملها ميداني وهناك تنسيق عالي مع مفوضية الانتخابات".

وأضاف "نعمل بشكل ميداني ومستمر مع المحافظات"، لافتا الى "اننا نعمل على تهيئة أجواء ومناخ ملائم للعملية الانتخابية".

وذكر ان "الانتخابات لن تشهد اية قطوعات او حصول حظر تجوال"، موضحا ان "العمل مستمر لتامين الانتخابات".