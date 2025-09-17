وزير الداخلية يوافق على تسجيل المركبات التي تعمل بمنظومة الغاز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (17 أيلول 2025)، عن استحصال موافقة وزير الداخلية على البدء بتسجيل المركبات التي تعمل بمنظومة الغاز، وذلك بناءً على ما عرضه مدير المرور العام.

ودعت الوزارة في بيان صادر عنها إنها "أصحاب هذه المركبات إلى المباشرة بالحجز الإلكتروني عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض، تمهيدًا لمراجعة مواقع التسجيل وإكمال الإجراءات الرسمية".

وأكدت، أن "هذه الخطوة تأتي في سياق مساعيها الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات المرورية، كما أنها تعد دعماً للتوجهات الوطنية نحو استخدام أنواع الوقود البديلة، الأمر الذي يسهم في حماية البيئة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين".